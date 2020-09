قال محافظ المصرف المركزي البيضاء، علي

الحبري اليوم الأربعاء، إن الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني صرفت ثلاثمئة

مليون دينار لمكافحة وباء كورونا.

وأوضح الحبري في تصريح إعلامي أن الحكومة

طلبت مليار دولار لمكافحة الوباء إلا أن المصرف المركزي البيضاء صرف 360 مليون

دينار صرفت حكومة الثني مننها 284 مليون دينار خلال 10 أيام فقط.

وبين الحبري أنه لا توجد أي شفافية تكشف أوجه صرف هذه الأموال مبينا أن المسؤول عن صرفها هو رئيس الحكومة عبد الله الثني.

The post شاهد…الحبري: الحكومة المؤقتة صرفت 360 مليون دينار على كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24