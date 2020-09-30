صندوق الزكاة في بني وليد يودع حوافظ إعانات سبتمبر بالمصارف

أودع صندوق الزكاة في بني وليد حوافظ الإعانات الشهرية المخصصة لأرباب الأسر المسجلة لديه، لشهر سبتمبر الجاري بجميع مصارف المدينة، على ما أعلن مدير مكتب الإعلام بالصندوق، علي التائب.

وقال التائب في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن القيمة الإجمالية لتلك الإعانات بلغت 133 ألف دينار، تستفيد منها نحو 130 أسرة مسجلة في منظومة صندوق الزكاة بمدينة بني وليد.

– توزيع مساعدات غذائية على أكثر من ألف أسرة في بني وليد

وطالب مدير المكتب الإعلامي بصندوق الزكاة بني وليد الأسر المعنية بمراجعة حساباتهم في المصارف للتاكد من إيداعها.

وفي مايو الماضي، وزع صندوق الزكاة بمدينة بني وليد عدد من المساعدات الغذائية على أكثر من 1000 أسرة في المدينة، شملت سلع أساسية مثل: الدقيق والزيت ومعجون الطماطم والسكر والشاي، حسب تصريح لمدير مكتب الإعلام بالصندوق، على التائب، إلى «بوابة الوسط».

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