أخبار ليبيا24 أبدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاربعاء ترحيبه بمساهمة الجزائر في صيانة شبكة الكهرباء في ليبيا وإيفاد فريق جزائري على الفور للقيام بذلك. وكان اتصالا هاتفيا تم بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استعرض من خلاله مستجدات الأوضاع في ليبيا. وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي الجهود […]

