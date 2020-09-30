تسجيل حالة وفاة و6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إجدابيا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا – إجدابيا، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة واحدة و6 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

جاء ذلك بحسب منشور للجنة الطبية الاستشارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكان قد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020م وفقا للبيان رقم 206.

واستلم المركز عدد (2058) عينة موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1478) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (119) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (82) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (121) عينة، مختبر فرع المركز الزاوية عدد (91) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (121) عينة”.

كما وزعت العينات على مختبرات “مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (20) عينة، مختبر فرع المركز تازربو عدد (12) عينة، مختبر فرع المركز غدامس عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز غريان عدد (7) عينات، مختبر فرع المركز يفرن عدد (4) عينات”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (1547) عينة سالبة، عدد (511) عينة موجبة (294جديدة + 217مخالطة)”.