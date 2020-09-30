السراج وتبون يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا

أجرى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأربعاء اتصالا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقالت المجلس إن الاتصال تطرق “للجهود الدولية لتحقيق السلام في ليبيا، حيث اتفق الجانبان على ضرورة توقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، وأهمية أن يفضي الحوار بين الليبيين إلى إنتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف المجلس أن المسؤوليْن بحثا “ملف التعاون المشترك وقد ابدى الرئيس الجزائري ترحيبه بمساهمة الجزائر في صيانة شبكة الكهرباء وإيفاد فريق جزائري على الفور للقيام بذلك”.