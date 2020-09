تبون: لابد أن يسفر الحوار الليبي عن انتخابات تشريعية ورئاسية على وجه السرعة

اتفق رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج والرئيس

الجزائري، عبد المجيد تبون، على ضرورة توقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن

الليبي.

جاء ذلك خلال اتصال

هاتفي جرى بينهما، مساء اليوم الأربعاء، تناولا فيه مستجدات الأوضاع في البلاد.

وتناول الاتصال

للجهود الدولية لتحقيق السلام، وأهمية أن ينتهي الحوار بين الليبيين بانتخابات

تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

كما تطرق

الاتصال إلى ما قامت به السلطات الجزائرية من مساهمة في صيانة شبكة الكهرباء

وإيفاد فريق جزائري على الفور للقيام بذلك.

