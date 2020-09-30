الخارجية الأمريكية: مصر لعبت دورا مهما للحفاظ على استقرار ليبيا

وجهت ساميويل وربيرج الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، التحية والتقدير لمصر لاستضافة مباحثات الأطراف الليبية على أرضها لحل الأزمة الليبية.

وأكد “وربيرج” خلال مداخلة هاتفية، عبر سكايب لبرنامج “مساءdmc” المذاع على قناة dmc المصرية، اليوم الأربعاء، أن مصر لعبت دورا مهما من أجل حفظ امن واستقرار ليبيا”.

وأشار “المتحدث باسم الخارجية الأمريكية” إلى أن مصر جارة إلى ليبيا وتهتم بأمن واستقرار الأوضاع في ليبيا و الولايات المتحدة الأمريكية ضد أي تدخل أجنبي في ليبيا”.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي أكد على أنه من الضروري أن يكون حل الأزمة الليبية ليبيا ليبيا”، مضيفا:” هناك توافق بين رؤية امريكا مع رؤية مصر في ضرورة حل الأزمة الليبية بين الأطراف الليبية دون تدخل”.