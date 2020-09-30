تسجيل أول إصابة بـ«كورونا» في طبرق منذ 6 أيام

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، كاسرة سلسلة من ستة أيام لم تسجل فيهم المدينة أية إصابات.

وأشارت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى سحب عدد من العينات للكشف عن فيروس «كورونا» ليتبين إيجابية عينة، إضافة إلى تسجيل حالة شفاء جديدة من الفيروس.

– لا إصابات بـ«كورونا» في طبرق لليوم السادس

والإثنين الماضي، كشف عضو اللجنة الدكتور أحمد الفزاني، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الوباء في طبرق إلى 40 حالة.

وقال الفزاني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» في طبرق وصل إلى 213 حالة، منها 147 حالة شفاء و26 حالة نشطة و40 حالة وفاة.

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