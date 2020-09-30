ليبيا الان

“حظر جزئي” في زوارة بدءا من الخميس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت بلدية زوارة، الأربعاء، إن المدينة ستخضع لحظر داخلي من الساعة الـ9 مساء إلى الـ6 صباحا، لمدة 10 أيام ابتداء من يوم الخميس الموافق 2020/10/1.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية في بيان أن القرار اتخذ بناءً على محضر اجتماع اللجنة الاستشارية الطبية بغرفة مكافحة وباء كورونا في البلدية بشأن اتخاد الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأشار البيان إلى أن يستثنى من قرار الحظر الحالات الإنسانية والصيدليات والمصحات والمحلات التجارية الفرعية بشرط الالتزام وتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وسجلت ليبيا، الأربعاء، 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا، و511 إصابة جديدة، وفق بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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