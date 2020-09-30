“ضوء أخضر” لصيانة 41 مدرسة في سرت

وافق وزير التعليم في الحكومة الليبية الدكتور فوزي بومريز، على صيانة 41 مدرسة في سرت خلال الشهر الجاري، وتوفير مستلزمات تعليمية ووسائل تربوية للمدارس.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقد في بلدية سرت ضم بومريز ورئيس المجلس التسييري لبلدية سرت المكلف فرج عبد المجيد، ورئيس جامعة سرت أحمد المحجوب، وعددا من المسؤولين.

ووفق الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي، فقد خُصص الاجتماع لبحث المختنقات والمشاكل التي تواجه مدينة سرت من حيث نقص الوقود والغاز والتطعيمات، وتأخر صرف التعويضات المالية لأصحاب المساكن المدمرة، وعدم توفر السيولة، وعدم تخصيص ميزانية للمجلس بسرت، وتأخر المشاريع التنموية خاصة معالجة هبوطات الطرق، وصيانة المقار التعليمية ومدرجات جامعة سرت.

بدوره، وافق الوزير على صيانة المكتبة العلمية الطبية بكلية الطب، وتعشيب الملاعب الرياضية بالجامعة وصيانة مقار المعاهد المهنية بسرت.

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