قلق روسي إزاء نقل مقاتلين من ليبيا وسوريا إلى إقليم قره باغ

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعربت موسكو، عن قلقها إزاء الأنباء التي تتحدث عن نقل مقاتلين من جماعات مسلحة غير شرعية من ليبيا وسوريا إلى منطقة الصراع في إقليم قره باغ على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته إدارة الإعلام والصحافة بالوزارة اليوم الأربعاء: “نشعر بقلق عميق إزاء هذه العمليات التي لا تؤدي فقط إلى تصعيد أكبر للتوتر في منطقة الصراع فحسب، بل تخلق أيضا تهديدات طويلة الأمد لأمن جميع دول المنطقة”.

وأضافت الخارجية الروسية: “ندعو قيادة الدول المعنية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع استخدام الإرهابيين والمرتزقة الأجانب في الصراع وانسحابهم الفوري من المنطقة”.

وأشارت الوزارة، إلى أنه وفقا للمعلومات الواردة، يتم نقل مقاتلي الجماعات المسلحة غير الشرعية، ولا سيما من سوريا وليبيا، إلى منطقة نزاع ناغورني قره باغ، من أجل المشاركة المباشرة في الأعمال القتالية، وفق نص البيان.

وتتهم تركيا بإرسال مرتزقة إلى إقليم قره باغ لدعم القوات الأذربيجانية في الصراع القائم بين أذربيجان وأرمينيا.

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