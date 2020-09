المحجوب: اشتراط مرور الطائرات على مطار بنينا قبل القدوم إلى مطار سبها يهدف للتأكد من عدم حملها إرهابيين

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش، خالد المحجوب،الأربعاء، إنه تم اشتراط عدم قدوم طائرات الخطوط الليبية المختلفة مباشرة من مطار معيتيقة أو مطار مصراتة إلى مطار سبها بشكل مؤقت الإ بعد التأكد من أنها لاتحمل ما يؤدي لتسلل الإرهابيين، مؤكدا أنه يجب أن تمر الطائرات على مطار بنينا، لافتا إلى أن من يطالب بعكس ذلك إما أنه لايعي خطورة ذلك أو أن له مأرب لتقويض الأمن ودعم الإرهاب .

وأضاف المحجوب في تصريح له عبرصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن هذا القرار جاء نظرا لافتقار مطار سبها التقنيات الأمنية اللازمة، مؤكدا أن الجيش يعمل على الارتقاء بالمطار ويحرص على أمن المواطنين في هذه المرحلة الحساسة.

وأوضح المحجوب أن هذا القرار يأتي من حرص الجيش على تحقيق أمن المنطقة، مبينا أن هذه الإجراءات المؤقتة تأتي لقطع الطريق على الإرهاب من الوصول ودعم تواجده في ظل عدم السيطره الرسمية للدوله على مطارات المنطقة الغربية.

وأكد المحجوب أن القرار يأتي أيضا في في ظل استخدام تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي للطائرات والخطوط الجوية الليبية في نقل المرتزقة وحتى الدواعش والإرهابيين واستهدافهم الواضح للجنوب وبعد ماتم من مواجهات في حي عبدالكافي مع الإرهابيين الذين يستغلون الحدود وعمليات التهريب.

وأشار المحجوب إلى أن الإرهاب يعتمد الآن على الخلايا وخلخلة الأمن وليس له القدرة على المواجهة العسكرية وأن كان يعوّل عليها ونحن الآن في مرحلة عالية الحساسية، مضيفا أن الإرهاب عدو شرس لايهمه تفجير طائرة أو القيام بعمليات إنتحاريه إرهابية ولاتهمه أرواح المواطنين ويستغل التجمعات ليوقع أكبر عدد من الخسائر ولايمكن أن يكون طرفا في العمل على الاستقرار ومنع الفوضى .

