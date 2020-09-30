بعد حادثة إرجاع الطائرة..تكتل فزان يطالب بالتحقيق مع آمر المنطقة العسكرية سبها

أخبار ليبيا24

طالب تكتل فزان النيايي اليوم الأربعاء القيادة العامة للقوات المسلحة بفتح تحقيق مع آمر المنطقة العسكرية سبها على خلفية إغلاق مطار المدينة أمام رحلة قادمة من مطار معيتيقة.

وشدد التكتل في بيان لها على ضرورة التحقيق مع آمر المنطقة العسكرية سبها بسبب تدخلاته غير المسؤولة في الجانب الخدمي المدني.

وطالب تكتل فزان التحقيق في تدخلات آمر المنطقة العسكرية في ملف الوقود الذي ازداد سوء بعد أن سببت تصرفاته وخططه في توزيع الوقود مشاكل كبيرة داخل المدينة وخارجها.

وأشار التكتل إلى أن آمر منطقة سبها العسكرية لم يقم بأداء عمله في تفعيل المؤسسة العسكرية وحماية المنطقة من التهريب والهجرة غير الشرعية ونشاط الجماعات الإرهابية، موضحًا أن هذا التصرف غير المسؤول وغير المبرر لايمكن السكوت عليه.

وأكد تكتل فزان النيابي أنه بعد التواصل مع القيادة العامة أكدت عدم إصدارها أي أوامر بإغلاق المطار تقديرًا لمعاناة سكان فزان من نقص كافة الخدمات وضنك العيش.

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