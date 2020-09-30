بعد 6 أيام من عدم التسجيل.. إصابة جديدة بـ”كورونا” وشفاء حالة أخرى في طبرق

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كاسرة سلسلة من ستة أيام لم تسجل فيهم المدينة أية إصابات.

وأشارت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في بيانها رقم 53 إلى سحب عدد من العينات للكشف عن فيروس «كورونا» ليتبين إيجابية عينة، إضافة إلى تسجيل حالة شفاء جديدة من الفيروس.

وكان قد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020م وفقا للبيان رقم 206.

واستلم المركز عدد (2058) عينة موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1478) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (119) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (82) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (121) عينة، مختبر فرع المركز الزاوية عدد (91) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (121) عينة”.

كما وزعت العينات على مختبرات “مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (20) عينة، مختبر فرع المركز تازربو عدد (12) عينة، مختبر فرع المركز غدامس عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز غريان عدد (7) عينات، مختبر فرع المركز يفرن عدد (4) عينات”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (1547) عينة سالبة، عدد (511) عينة موجبة (294جديدة + 217مخالطة)”.