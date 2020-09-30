مكافحة الأمراض: فيروس كورونا يشكل خطورة على مرضى القلب وقد يؤدي إلى وفاتهم

أخبار ليبيا 24 – صحة

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أن فيروس كورونا المستجد يشكل خطورة على مرضى القلب وقد يؤدي إلى وفاتهم.

وقال المركز في بيان له، إن فيروس كورونا المستجد إضافة إلى أنه يهاجم الرئتين بشكل أساسي، فهو يشكل خطورة على مرضى القلب، فقد تتخذ لديهم مسارا خطيرا يصل حد الوفاة، بحسب ما نشر على صفحته الرسمية في “فيسبوك”.

ودعا المركز، مرضى القلب إلى الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالعدوى والتي تتمثل في التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وغسل اليدين وتعقيمهما باستمرار.

يذكر أن ليبيا سجلت إصابة 34525 حالة بفيروس كورونا منذ ظهور أول حالة إصابة في نهاية مارس الماضي، وقد تعافى من هذه الإصابات 19361 حالة، بينما لازالت 14613 حالة نشطة، بالإضافة إلى تسجيل 551 حالة وفاة.

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