قال رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، اليوم

الأربعاء، إن هناك تعاونا قضائيا دوليا يعمل على التحقيق فيما يتعلق بملفات فرعي المصرف

المركزي بطرابلس والبيضاء إضافة إلى التحقيق في الأداء الحكومي.

