قيس سعيد: تونس مستعدة لتوفير كل التسهيلات الهادفة لإيجاد تسوية تحفظ وحدة ليبيا

قال الرئيس

التونسي قيس سعيد أمس الأربعاء، إن بلاده مستعدة لتقديم كل التسهيلات الهادفة إلى

إيجاد تسوية تحفظ وحدة ليبيا.

وأوضحت الرئاسة

التونسية في بيان لها أن سعيد أكد أن موقف تونس يدعوا إلى إيجاد حل سياسي ليبي

ليبي دون أي تدخل خارجي.

وعبر سعيد عن

ارتياحه لما وصفه بتسجيل تطورات إيجابية نسبيا في الأزمة الليبية خلال الفترة

الأخيرة، معتبرا أن تونس تعد من أكثر البلدان تضررًا من تأزم الأوضاع في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس التونسي

بوزير الدفاع

الأمريكي مارك إسبر، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس تستغرق يومًا واحدًا.

من جهته، بين

وزير الدفاع الأمريكي في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتقاسم مع تونس هذه

الرؤية، مؤكدا استعداد بلاده للمساهمة في إيجاد حل سلمي من شأنه أن يضع حدا للأزمة

في ليبيا ويساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

