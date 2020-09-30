«الغرياني»: «مغفل» من يجعل من «عقيلة» شيئا آخر غير «حفتر»

اتهم المُفتي المعزل الصادق الغرياني المواطنين بأنهم «مغفلون» وهم الذين يظنون أن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي بأنهم ليسوا شخصا واحد بل شخصيتين، على حد زعمه.

وزعم المُفتي المعزل الصادق الغرياني، خلال مقابلته الأسبوعية ببرنامج «الإسلام والحياة» عبر فضائية «التناصح»، أحد الأبواق الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، «أن من يجعل من عقيلة شيئا آخر غير حفتر فهذا يغرر بنفسه ويستغفل نفسه ويستغفل غيره، وهذا لا ينطلي حتى على الأطفال، حيث حفتر وعقيلة شيء واحد وهذه حقيقة ولا يمكن أن نفهم غير هذا، بحسب قوله.

وواصل زعمه بقوله: «إن هناك حقائق لا ينبغي تجاوزها، وهناك طرفان يتحاوران في الأزمة الليبية يتقاتلان إلى اليوم، أحدهما فريق معتدٍ لا يزال يحشد ويعد العدة ويحفر الخنادق وينصب المضادات والراجمات حول الجفرة وسرت وبعض مدن الجنوب»، على حد زعمه.

وادعى إن الحوار مطلوب ولكن لابد أن يُمثل المشاركون فيه من يمثلونهم تمثيلاً حقيقيًا، مشيرًا إلى أن الحوار الدائر في ليبيا الآن هو بين طرفين متحاربين يتقاتلان إلى اليوم.

وتابع: “الطرف الثاني هو طرف معتدى عليه، وهو المناطق التي ليست تحت نفوذ حفتر، وقدمت عشرات الآلاف من أبنائها بين قتيل وجريح، وهي الآن تعاني من التهجير والتشريد، سواء كانت في الشرق أو الغرب أو الجنوب”.