من أجل الشفافية .. مطالبات لباشاآغا بكشف عقود توريدات السيارات والدراجات النارية

ليبيا – أثار توسع وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا في الإنفاق على الآليات علامات استفهام واستغراب وخاصة بعد رفعه شعار ” مكافحة الفساد ” ومكافحة هدر المال العام .

وفي السنة الأخيرة ركز باشاآغا على المظهر الخارجي للشرطة والنجدة والمرور والتمركزات الأمنية وغيرها من الأجهزة التي فشلت في حماية المتظاهرين شهر أغسطس وانسحبت من الشوارع والميادين أمام ” اجتياح القوة المشتركة” ، فيما يشتكي المواطنون من تذبذب الوضع الأمني ومعدلات الجريمة .

صور | باشاآغا يعلن عن توريد دفعة جديدة من السيارات ( نوع دودج ) عبر ميناء #طرابلس مخصصة لشرطة النجدة . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/xfmXnUl1IX — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 21, 2020

وطالب عدد من المتابعين والمحللين وحتى المواطنين من خلال مواقع التواصل ، طالبوا باشاآغا بالعمل بالشفافية التي يتحدث عنها وكشف قيمة التعاقدات والصفقات التي يستورد بها هذه الآليات المتنوعة وعما إذا كان سعر استيرادها يعادل سعرها من المصدر ، فيما ذهب البعض إلى القول بأن هذه التوريدات تتم بطريقة التكليف المباشر بخلاف القانون المالي للدولة بدل أن تتم بالعطاءات العلنية ، وبأن ثمة علاقة بين وزير داخلية الوفاق وبعض التجار والشركات التي يستورد بها هذه الآليات .

صور | داخلية الوفاق تعلن توريد وتسليم 20 دراجة نارية صينية رياضية رباعية العجلات للشرطة الزراعية في إطار " دعم الأجهزة الأمنية " . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/eYB71AOhnJ — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 13, 2020

وكان باشاآغا قد أثار الجدل بالسيارات التي يستوردها بإفراط ضاربًا عرض الحائط بتوصيات ديوان المحاسبة وغيره من الجهات التي تطالب بترشيد الإنفاق الحكومي وقصره على الضروريات بسبب التحديات التي تواجه الإقتصاد الليبي بينما يهتم هو بالكماليات وانفاق ملايين الدولارات على توريد سيارات للمراسم بحجة استقبال ضيوف ليبيا .

صور | باشاآغا يعلن توريد وتجهيز أسطول من سيارات " بي إم دبليو – الفئة الثالثة 330 " طراز 2020 – 2021 التي يبدأ سعرها من 50 ألف دولار أمريكي وذلك لصالح شرطة المراسم واستخدامها في استقبال الضيوف الأجانب وخاصة ضيوف الوزارة ، وفقًا لبيان صادر عن الأخيرة . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/Dw18DcZfae — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 23, 2020

وتقدر قيمة الصفقات التي يبرمها باشاآغا لتوريد السيارات والدراجات النارية بعشرات ملايين الدولارات في وقت تُخصم فيه نسبة 20% من مرتبات العاملين وعناصر الشرطة الكادحين هذا ان تحصلوا على مرتباتهم أصلا .

صور | داخلية الوفاق تكشف النقاب عن توريدها دراجات نارية رباعية الدفع والعجلات صينية الصنع لصالح الشرطة السياحية وذلك بمناسبة احتفالية اليوم العالمي للسياحة . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/be0GQC0340 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 28, 2020

ومن بين هذه ” المضحكات المبكيات ” صفقة استيراد الدراجات النارية رباعية الدفع والعجلات التي خصصها للشرطة السياحية ونظيرتها الزراعية ، وأرجعت صحيفة ” الساعة 24 “ الليبية ما وصفته بـ ” هوس باشاآغا بالآليات والسيارات إلى حرفته القديمة كتاجر للإطارات ” .

والسنة الماضية طالب مدير مكتب باشاآغا ، ديوان المحاسبة ، استثناء وزارة الداخلية من شرط موافقة الديوان المسبقة على ما تقوم به من توريدات وتعاقدات ودفع لأموال ، وذلك بحجة إعلان النفير الصادر عن السراج .

المرصد – خاص

أربع عجلات مقابل أربع سبطانات .. نظرية باشاآغا لحفظ أراضي الدولة والغابات. #ليبيا #المرصد https://t.co/ov9kqC5rf1 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 14, 2020

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