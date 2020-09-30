القيادة العامة تؤكد التزامها تسهيل عمل الطيران المدني وفتح المطارات في الجنوب

أخبار ليبيا24

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة التزامها بتعهداتها بتسهيل عمل الطيران المدني وفتح المطارات في الجنوب الغربي والشرقي على حد سواء.

واشترطت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها هبوط الطائرات القادمة والمغادرة لهذه المطارات في مطار بنينا الدولي وذلك لغرض التفتيش الأمني للتأكد من هوية الركاب.

وأوضحت القيادة العامة أن هذا الإجراء لمنع استخدام الطيران المدني في نقل الإرهابيين والمرتزقة من غرب البلاد إلى جنوبها كإجراء احترازي أمني لظروف المرحلة.

وشددت القيادة على جميع شركات الطيران العاملة على هذه الخوط الالتزام والتقيد بهذه الإجراءات محافظة على استمرارها وسلامة البلاد من شر الإرهاب وداعمية.

واكدت القيادة ترحيبها بفتح الخطوط الجوية أمام شركات الطيران المدن لتسهيل حياة المواطنين بين المدن مؤكدة أن تحرير الخدمات لا تقل أهمية عن محاربة الظواهر الهدامة والمدمرة التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين وبقايا الجماعة لليبية المقاتلة وعناصر تكفيرية مطلوبة محليا ودوليا.

وأفادت أن هناك عناصر إرهابية خطيرة ومرتزقة أردوغان في الغرب الليبي تسطير على المطارات وخاصة مطار مصراتة ومعيتيقة وكذلك وجود بؤر إرهابية في الجنوب الغربي لازالت تتعامل معها الوحدات العسكرية والأمنية وآخرها القضاء على 9 من قادة الإرهاب على رأسهم أبو معاذ العراقي أمير تنظيم داعش في شمال أفريقيا في مدينة سبها وما تلاها من عمايات مطاردة وقبض على عناصر التنظيم جنوب المدنية.

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