وزير الخارجية الأمريكي: متفائلون لأن الوضع يتحسن في ليبيا وندعم محادثات (5+5)

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، “نحن متفائلون لأن الوضع على الأرض قد تحسن الأسبوع الماضي في ليبيا”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده “بومبيو” مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو بمقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا)، أمس الأربعاء.

وأكد “بومبيو” بقوله: “إن جميع الأطراف الليبية تتحدث الآن مع بعضها البعض، ونحن ندعم مبادرة المستشارة ميركل لمحادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)”.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة بذلت جهودًا دبلوماسية هائلة لمحاولة حل الوضع في ليبيا، واختتم مبينا أن “من مصلحة المنطقة بأسرها والشعب الليبي وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط، لتقسيم الأرباح بالطريقة الصحيحة”.

ومن جانبه كان قد صرح وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، بأن روما وواشنطن تسعيان إلى تحقيق أهداف متقاربة بشكل أساسي، ودعم الحوار الليبي الداخلي تحت رعاية الأمم المتحدة ثم وقف إطلاق نار مستدام، ونزع السلاح من سرت والجفرة واستئناف إنتاج النفط بالكامل.

وأضاف “دي مايو” في بيان للخارجية الإيطالية: «أود أن أذكر الشراكة الأخيرة بين إيطاليا والولايات المتحدة في مهمة الفضاء (Artemis) التي ستعيد الإنسان إلى القمر بهذه الروح اليوم، تحدثنا في الغالب عن ليبيا، وتحديات الأمن المشترك في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الكبيرة».

وتابع: «في الوقت الحالي، من المهم ضمان الدعم الدولي للجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتنظيم الاجتماع القادم لمنتدى الحوار السياسي المقبل في ليبيا، والذي من شأنه، كمتابعة لمحادثات مونترو، أن يسمح لليبيين لتحديد هيكل مؤسسي جديد وحكومة قد تقود البلاد إلى الانتخابات في الأشهر الثمانية عشر المقبلة».

وأوضح “دي مايو” أنهم يعتمدون على النفوذ الذي ستمارسه واشنطن على المحاورين الليبيين واللاعبين الدوليين المعنيين من أجل التصدي لمحاولات التخريب المحتملة، وكذلك للسماح بالاستئناف العاجل لإنتاج النفط، مشيرا إلى أن روما وواشنطن تعملان «معًا بشكل مكثف في هذا الاتجاه».