الخارجية الأمريكية: واشنطن تتفق مع القاهرة على حل الأزمة الليبية دون تدخل خارجي

أكد ساميويل

وربيرج الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن هناك اتفاقا في الرؤى

بين مصر والولايات المتحدة على ضرورة حل الأزمة الليبية دون تدخل خارجي.

وأضاف وربيج في

تصريح إعلامي أن واشنطن تقدر استضافة مصر مباحثات الأطراف الليبية على أرضها لحل

الأزمة، مبينا أن القاهرة تلعب دورا مهما

من أجل حفظ أمن واستقرار ليبيا.

وأوضح المتحدث

باسم الخارجية الأمريكية أن مصر جارة إلى ليبيا وتهتم بأمن واستقرار الأوضاع في

ليبيا و الولايات المتحدة الأمريكية ضد أي تدخل أجنبي في ليبيا.

وأضاف أن الرئيس

الأمريكي دونالد ترامب أكد على أنه من الضروري أن يكون حل الأزمة ليبيا ليبيا.

