الجيش: نؤكد على تسهيل عمل الطيران المدني في الجنوب الغربي والشرقي شريطة تفتيش الطائرات بمطار بنينا

أكدت قيادة الجيش،

أمس الأربعاء، أنها تؤكد على التزامها بتعهداتها في تسهيل عمل الطيران المدني وفتح

المطارات بالجنوب الغربي و الشرقي من ليبيا على حد سواء، شريطة هبوط الطائرات

القادمة والمغادرة لهذه المطارات في مطار بنينا الدولي لغرض التفتيش الأمني.

وأوضحت القيادة في

بيان لها أن الهدف من التفتيش هو التأكد من هوية الركاب ومنع استخدام الطيران

المدني في نقل الإرهابيين والمرتزقة من غرب البلاد إلى جنوبها كإجراء احترازي أمني

نظرا لظروف المرحلة الحالية.

وطالب البيان جميع

شركات الطيران العاملة على هذه الخطوط الالتزام والتقيد بهذه الإجراءات للحفاظ سلامة

البلاد من الإرهاب و داعميه بحسب البيان.

