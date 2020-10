صحة الوفاق تنعي وفاة أحد أطباء مستشفى طرابلس المركزي بفيروس كورونا

نعت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة أمس الأربعاء، الطبيب رأفت يوسف عبدالعزيز عبدالعال،

بمستشفى طرابلس المركزي.

وأوضحت الوزارة في منشور على صفحتها على موقع “فيسبوك” أن الطبيب

رأفت عبد العال كان أحد أعمدة قسم الباطنة

بمستشفى طرابلس المركزي، وقد توفي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في شهر أغسطس الماضي إصابة ثمانية من

العاملين بالقطاع الصحي في جنوب ليبيا بفيروس كورونا، وأعربت عن قلقها من الانتشار السريع لفيروس كورونا

في ليبيا.

