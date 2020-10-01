منظمة الصحة العالمية تجري زيارة لمستشفى الرازي في طرابلس

قامت منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا، بزيارة مستشفى الرازي للأمراض النفسية في طرابلس.

وأوضحت المنظمة، أن الزيارة تأتي لمناقشة فرص دعم المستشفى وخدماته.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، أنها قامت بجولة تفصيلية شاملة حول مجمع المستشفى تلتها مناقشات فنية للوضع الحالي والتحديات وطريقة للمضي قدما لتمكين خدمة الجودة المستمرة للأشخاص المحتاجين.

وأعلنت المنظمة، أنها أبرمت اتفاقا مع المنظمة الدولية للهجرة، على عدد من الخطوات المحددة لتقديم الدعم لمستشفى الرازي للأمراض النفسية.

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