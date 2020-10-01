ليبيا الان

منظمة الصحة العالمية تجري زيارة لمستشفى الرازي في طرابلس

تم النشر منذُ 30 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا، بزيارة مستشفى الرازي للأمراض النفسية في طرابلس.

وأوضحت المنظمة، أن الزيارة تأتي لمناقشة فرص دعم المستشفى وخدماته.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، أنها قامت بجولة تفصيلية شاملة حول مجمع المستشفى تلتها مناقشات فنية للوضع الحالي والتحديات وطريقة للمضي قدما لتمكين خدمة الجودة المستمرة للأشخاص المحتاجين.

وأعلنت المنظمة، أنها أبرمت اتفاقا مع المنظمة الدولية للهجرة، على عدد من الخطوات المحددة لتقديم الدعم لمستشفى الرازي للأمراض النفسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك