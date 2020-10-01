شركة البراق تكشف تنفي “الشائعات” حول نقل المهاجرين

نفت شركة البراق، ما وصفتها بـ “الشائعات”، بخصوص الرحلة الاعتيادية التي تقوم بها الشركة لنقل المهاجرين، غير القانونيين، بالتنسيق مع المنظمات الدولية لضمان عودتهم إلى وطنهم.

وأوضحت الشركة، أنها قامت بتسيير رحلة رحلة مباشرة إلى مطار دكا مرورا بمطار اذربيجان للتزود بالوقود، للعودة بالعالقين الذين انقطعت بهم سبل الوصول إلى بلادهم.

وأشارت شركة البراق، أنها تقوم بالعديد من الرحلات غير المجدولة لدول أفريقية وأسيوية بالتنسيق مع المنظمة الدولية.

وطالبت الشركة، تحري الدقة في نقل المعلومات دون مصادر موثوقة.

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