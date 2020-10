الخارجية الألمانية: حرية التعبير والصحافة ملغاة في تركيا

أكدت وزارة الخرجية الألمانية أن الدستور في تركيا يحمي حرية التعبير

والصحافة لكن هذه الحقوق يتم إلغاؤها في الغالب.

وأضافت الخارجية في تقرير لها أن أي انتقاد بسيط للنشاط العسكري التركي في

جنوب شرقي البلاد، يمكن اعتباره دعاية إرهابية.

وأضافت أن جميع وسائل

الإعلام أصبحت عملياً أحادية الجانب في تركيا مضيفة أن المواطنين

هناك، يتعرضون لملاحقة قضائية شديدة، بسبب أشياء، مثل الاشتراك في منفذ إخباري

معين، أو استخدام تطبيق معين للهاتف المحمول”، مضيفًا أن إجراءات صغيرة،

اعتبرت دليلاً على وجود علاقات مع تنظيم فتح الله غولن”.

وبين التقرير أن أجزاء كبيرة

من السلطة القضائية غير مجدية في تركيا، حيث يمكن فصل القضاة بسبب أحكام مثيرة

للجدل وقرارات المحكمة تختلف بشكل كبير بين القضاة.

