المسماري يبحث حلول أزمة بلدية سرت مع انقطاع الكهرباء

التقى رئيس الهئية العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية فخري المسماري، بمقر الهيئة، رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر سالم، وبحضور مسؤول إدارة ومتابعة المحطات بالهئية.

وناقش اللقاء، كافة المشاكل التي تعاني منها شركة الكهرباء بسرت وكافة الدوائر، إضافة إلى التباحث في ملف توقف الوحدة الأولى لمحطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت، وخاصة فيما يتعلق بأسباب توقفها والتأخر فى إجراءات إصلاح الأعطال فيها.

واتفق الطرفان، خلال اللقاء، بإصدار تكليف بسرعة، لصيانة الأعطال في مدينة سرت، وتوفير احتياجاتها وتكليف فريق هندسي بالخصوص.

كما تم الاتفاق، خلال اللقاء، على توفير محركات كهرباء لكافة المواقع التي تحتضن ضيوف مدينة سرت خلال يوم العاشر من شهر أكتوبر المقبل، للمشاركة بمؤتمر سرت الثاني وكذلك الموافقة على تخصيص محرك كهرباء حديث لمعمل PCR فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا بسرت ومتابعة مشاكل واحتياجات المحطات بسرت، ومنها محطة سرت الرئيسية واحتياجاتها الفنية.

ووافق رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، على توفير مصابيح الإنارة ومعداتها بحسب كتاب رئيس لجنة الأزمة بشركة كهرباء سرت، وتخصيص عدد تلاثة سيارات لشركة كهرباء سرت إحداها سيارة رافعة والأخرى سيارات خدمات للشركة.

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