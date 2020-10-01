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صحة الوفاق تعلن انتهاء أعمال الصيانة بمستشفى طرابلس المركزي

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استكملت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أعمال تطوير وصيانة وتجهيز وحدة الكلى بمستشفى طرابلس المركزي.

وأوضحت الوزارة، أن عملية الصيانة، تأتي ضمن “نهضة صحية كبيرة تشهدها البنية التحتية للمستشفيات والمراكز التخصصية في ليبيا”، حيث تخضع أغلب الأقسام والوحدات العلاجية لأعمال صيانة وتطوير وتجهيز وفق أحدث المعايير الطبية الدولية، بهدف تحسين البيئة العلاجية للمريض.

وأشارت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، إلى تجهيز وحدة الكلى بغرفتي غسيل عناية فائقة بإجمالي سعة سريرية 12 كرسي غسيل، إضافة إلى تجهيز وحدة الكلى بمحطة تحلية وصيدلية ومخرجًا للطوارئ، وغرفًا للتمريض والأطباء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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