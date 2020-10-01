مستشفى الزهراء يستلم تجهيزات متكاملة لأقسامه من صحة الوفاق

استلم مستشفى الزهراء، تجهيزات متكاملة لأقسام العناية الفائقة والإسعاف ومصرف الدم، من وزارة الصحة في حكومة الوفاق.
وأوضحت الوزارة، أن عملية التسليم، تأتي بعد نصف عقد من خروج كامل أقسام المستشفى عن الخدمة، جرّاء تعرضه للتدمير والحرق وسرقة محتوياته خلال عامي 2011 و 2014.
وأشارت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، أن العيادات الخارجية تشهد تزايدا في معدلات التردد، بعد استكمال أعمال صيانتها وعودتها لتقديم الخدمات الطبية.
وأضافت الوزارة، استكمال أعمال صيانة أقسام الاستقبال، والعناية الفائقة، والإسعاف، ومصرف الدم، والمعمل، فيما تتواصل أعمال الصيانة بقسمي النساء والولادة، والعمليات بنسبة إنجاز تتخطى الـ70%.
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