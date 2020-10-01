مستشفى الزهراء يستلم تجهيزات متكاملة لأقسامه من صحة الوفاق

استلم مستشفى الزهراء، تجهيزات متكاملة لأقسام العناية الفائقة والإسعاف ومصرف الدم، من وزارة الصحة في حكومة الوفاق.

وأوضحت الوزارة، أن عملية التسليم، تأتي بعد نصف عقد من خروج كامل أقسام المستشفى عن الخدمة، جرّاء تعرضه للتدمير والحرق وسرقة محتوياته خلال عامي 2011 و 2014.

وأشارت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، أن العيادات الخارجية تشهد تزايدا في معدلات التردد، بعد استكمال أعمال صيانتها وعودتها لتقديم الخدمات الطبية.

وأضافت الوزارة، استكمال أعمال صيانة أقسام الاستقبال، والعناية الفائقة، والإسعاف، ومصرف الدم، والمعمل، فيما تتواصل أعمال الصيانة بقسمي النساء والولادة، والعمليات بنسبة إنجاز تتخطى الـ70%.

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