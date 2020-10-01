المجلس البلدي زليتن يبحث حلول أزمة انقطاع الكهرباء

عقد اجتماع بمقر جهاز الطاقات المتجددة بطرابلس شارك فيه عضو المجلس البلدي زليتن ومسؤول ملف الطاقة والكهرباء بالمجلس البلدي ميلاد الصداعي مع رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة الدكتور حميد الشروالي.

وتطرق الاجتماع، إلى عدد من المواضيع ذات العلاقة بمجال الطاقات المتجددة التي تخص البلدية، وتعزيز التعاون القائم بين جهاز الطاقات المتجددة والمجلس البلدي زليتن.

وتركّز الاجتماع، على استعراض ومناقشة آخر المستجدات الخاصة، بمشروع محطة زليتن لتوليد الطاقه الكهربائية، باستخدام تقنية الخلايا الضوئية بقدرة مركبة 250 ميجاوات، المزمع تنفيذها على مراحل من قبل الجهاز، والتي سيتم وضع حجر أساسها قريبا، بالتنسيق مع المجلس البلدي زليتن.

وناقش الاجتماع، إمكانية منح قروض ميسّرة للفلاحين بمنطقة الدافنية، لشراء منظومات الطاقة الشمسية كمشروع تجريبي لاستخدامها في الري بالتنسيق مع وزراة الزراعة والمصرف الزراعي.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة إمكانية إيجاد آلية مناسبة لمنح قروض ميسرة للمواطنين لشراء منظومات طاقة شمسية معزولة عن الشبكة بالتنسيق مع الجهات ذت العلاقه وخصوصا المصارف الوطنيه العاملة بليبيا.

واتفق الطرفان، في نهاية الاجتماع، على عقد اجتماع تقابلي خلال الفترة القادمة سيضم كل من جهاز الطاقات المتجددة والمجلس البلدي زليتن و وزارة الزراعه والمصرف الزراعي.

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