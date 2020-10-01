أوغلو: “ماكرون يقف في الجانب الخطأ في ليبيا”

اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو،إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يقف في الجانب الخطأ في ليبيا.

وأوضح أوغلو، أن فرنسا كانت تأمل في أن يتمكن “الانقلابي” خليفة حفتر من بسط سيطرته على كامل ليبيا خلال فترة وجيزة، على حدّ وصفه.

وأشار وزير الخارجية التركي عن فرنسا: “بعد ذلك ابتدعوا قصة تحرش البحرية التركية بسفينة لهم في المتوسط، ولم يستطيعوا تقديم أي دليل يدعم ادعاءاتهم، أما نحن استطعنا إثبات عدم صحة تلك الادعاءات”، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

وعن المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس التركي ونظيره الفنرسي، وصفها أوغلو بالإيجابية: “كانت إيجابية ومفيدة واتفقا على مواصلة الحوار”.

وتابع وزير الخارجية التركي، حديثه: “مطلع سبتمبر الجاري، تلقيت دعوة من نظيري الفرنسي لزيارة باريس لكنني لم أتمكن من تلبية الدعوة بسبب جدول أعمال الطرفين، والرئيس أردوغان وماكرون شددا على أهمية لقاء وزيرا خارجية البلدين في أقرب وقت”.

وأكد أوغلو، أن تركيا لم تتبع سياسة معادية لفرنسا، لكنها انتقدت مرارا سياسات باريس الخاطئة.

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