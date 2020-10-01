ليبيا تودّع الدكتور الفلسطيني الجنسية وليبيّ الهوى والهوية “رأفت عبدالعال”

أعربت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، عن تعازيها لأسرة شهيد الواجب الدكتور “رأفت يوسف عبد العزيز عبد العال”، أحد أعمدة قسم الباطنة بمستشفى طرابلس المركزي، الذي توفّى بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ونعت النقابة العامة لأطباء ليبيا، وفاة الدكتور رأفت عبدالعزيز، الذي وصفته بالدكتور الفلسطيني الجنسية وليبيّ الهوى والهوية.

وأوضحت النقابة، في نعيها لرحيل الدكتور، أنه أُصيب أثناء تأدية عمله في قسم العناية القائقة، في محاولته لإنقاذ حياة مريض مُصاب بفيروس كورونا.

وقدّمت النقابة العامة لأطباء ليبيا، التعازي لكل زملاءه وتلاميذه وكل من يعرفه، حيث عُرف الراحل بالابتسامة والوجه البشوش والقلب الطيب الذي لا يحمل كره أو حقد لأي شخص حتى لو أخطأ في حقه.

أشارت النقابة، الدكتور الراحل رأفت يوسف عبدالعزيز عبد العال، بأنه أعطى 25 عام من عمره في خدمة المرضى في العناية الفائقة، أنقذ خلالها الآلاف من المرضى.

وأوضحت النقابة العامة لأطباء ليبيا، أن الدكتور الراحل، يعدّ من أوائل الأطباء المؤسسين لعناية القلب بمركز طرابلس الطبي وعميد أطباء العناية بمستشفى طرابلس المركزي.

ووصفت النقابة، الدكتور رأفت عبدالعزيز، بأنه معلم أجيال، حيث تتلمذ على يديه أفضل الأطباء في العناية، منهم من أصبح رئيس قسم العناية بالخارج.

وختمت النقابة العامة لأطباء ليبيا، نعيها، أن الرحال قدّم خبرته بتفاني في عمله، حتى بعد أن كبُر في السنّ، بقى يداوم 24 ساعة متواصلة، وقدّم خدماته وخبرته الطويلة طيلة 25 عاما.

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