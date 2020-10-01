الثني يتابع آخر الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر سرت الثاني

اطلع رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، على مستجدات العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وآخر الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر سرت الثاني خلال اليوم العاشر من شهر أكتوبر.
وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبدالهادي الحويج، خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة، العمل على قدم وساق لضمان نجاح المؤتمر بالشكل المطلوب خاصة وأنه “حدثا وطنيا” وفي مدينة ليبية ومحاولة جادة لوضع خارطة طريق لحل الأزمة الليبية.
وأحاط الحويج، خلال الاجتماع، بنتائج المؤتمر رفيع المستوى حول واقع حقوق الإنسان في ظل النزاعات والحروب “النموذج الليبي” والدور الذي تقوم به الحكومة الليبية لتعزيز حقوق الانسان في ليبيا وتحسين أوضاع المهاجرين وأماكن الإيواء وفق المعايير الدولية، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان وإمكانية إدماجها في المناهج الدراسية.
كما اطلع رئيس الحكومة الليبية، على نتائج اجتماع وزير الخارجية والتعاون الدولي مع نائب القنصل الفخري للسويد في بنغازي، والذي ناقش معه إمكانية افتتاح مكتب يقدم الخدمات والتأشيرات “شنغن” الأوروبية للمواطنين، لتخفيف العبء على المرضى والجرحى والطلاب ورجال الأعمال في مدينة بنغازي.
وأكد وزير الخارجية، أنه دعا من خلال السفير الفخري، الشركات السويدية للعمل في إعادة إعمار بنغازي وبقية المدن الليبية، مشيرا إلى أنه أكد للسفير أن ليبيا تشهد استقرارا سياسيا وأمنيا وإداريا في المناطق التي تُديرها الحكومة الليبية.
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