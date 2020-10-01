الثني يتابع آخر الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر سرت الثاني

اطلع رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، على مستجدات العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وآخر الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر سرت الثاني خلال اليوم العاشر من شهر أكتوبر.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبدالهادي الحويج، خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة، العمل على قدم وساق لضمان نجاح المؤتمر بالشكل المطلوب خاصة وأنه “حدثا وطنيا” وفي مدينة ليبية ومحاولة جادة لوضع خارطة طريق لحل الأزمة الليبية.

وأحاط الحويج، خلال الاجتماع، بنتائج المؤتمر رفيع المستوى حول واقع حقوق الإنسان في ظل النزاعات والحروب “النموذج الليبي” والدور الذي تقوم به الحكومة الليبية لتعزيز حقوق الانسان في ليبيا وتحسين أوضاع المهاجرين وأماكن الإيواء وفق المعايير الدولية، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان وإمكانية إدماجها في المناهج الدراسية.

كما اطلع رئيس الحكومة الليبية، على نتائج اجتماع وزير الخارجية والتعاون الدولي مع نائب القنصل الفخري للسويد في بنغازي، والذي ناقش معه إمكانية افتتاح مكتب يقدم الخدمات والتأشيرات “شنغن” الأوروبية للمواطنين، لتخفيف العبء على المرضى والجرحى والطلاب ورجال الأعمال في مدينة بنغازي.

وأكد وزير الخارجية، أنه دعا من خلال السفير الفخري، الشركات السويدية للعمل في إعادة إعمار بنغازي وبقية المدن الليبية، مشيرا إلى أنه أكد للسفير أن ليبيا تشهد استقرارا سياسيا وأمنيا وإداريا في المناطق التي تُديرها الحكومة الليبية.

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