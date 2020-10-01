شركة البراق: طائرتنا هبطت بمطار أذربيجان للتزود بالوقود

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أوضحت شركة البراق للطيران، أن طائرتها هبطت بمطار أذربيجان في رحلتها يوم الثلاثاء، من أجل التزود بالوقود قبل التوجه إلى مطار دكا بالعاصمة البنغلادشية لإعادة العالقين في ليبيا. ‎

وقالت الشركة، إنها سيرت الثلاثاء رحلة مباشرة إلى مطار دكا مرورا بمطار أذربيجان للتزود بالوقود، للعودة بالعالقين الذين انقطعت بهم سبل الوصول إلى بلادهم، بحسب ما ذكرت على صفحتها في “فيسبوك” أمس الأربعاء.

وأكدت الشركة، أنها تقوم بالعديد من الرحلات غير المجدولة إلى دول إفريقية وآسيوية بالتنسيق مع المنظمة الدولية لنقل المهاجرين غير شرعيين بالتنسيق مع المنظمات الدولية لضمان عودتهم إلى بلدانهم.

وطالبت شركة البراق للطيران، الجميع بتحري الصدق في نقل الأخبار وعدم متابعة الصفحات التي تنشر الأخبار دون مصدر، على حد قولها.

وكانت وسائل إعلام محلية قد رصدت هبوط طائرة تابعة لشركة البراق من طراز (بوينغ 737) في مطار باكو بالعاصمة الأذربيجانية يوم الثلاثاء الماضي عند الساعة 10:30 صباحا، قادمة من طرابلس في رحلة غير مجدولة.

هبوط الطائرة في أذربيجان في هذا التوقيت وضع تساؤلات عديدة وتوجيه اتهامات لشركة البراق بنقل مرتزقة إلى أذربيجان التي تخوض حربا مسلحة مع جارتها أرمينيا، وخاصة بعد إعلان الخارجية الروسية أمس الأربعاء عن وصول مقاتلين من ليبيا وسوريا إلى منطقة الصراع بإقليم قره باغ الواقع على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24