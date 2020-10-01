بويصير: نتائج المواجهة بين أذربيجان وأرمينيا ستحدد مصير «سرت – الجفرة»

زعم محمد بويصير المحلل السياسي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن نتائج المواجهة بين أذربيجان وأرمينيا، سيتحدد بناءً عليها مصير موضوع «سرت – الجفرة»، على حد تعبيره.

وقال بويصير، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بعد توقف الحوار التركي الروسي على «سرت/ الجفرة»، في جنوب قطعة الشطرنج التي يتزاحم عليها الطرفان، والممتدة من «الجفرة» جنوبا إلى «ناقورنو كاراباخ» في الشمال؛ تشتعل النار في أقصى الشمال”، وفقا لوصفه.

وأضاف المؤيد لحكومة الوفاق، والمدافع عن الوجود التركي في ليبيا “حسب نتائج المواجهة بين أذربيجان وأرمينيا سيتحدد مصير موضوع (سرت /الجفرة)، بحسب قوله”.

وكان الرئيس الأرميني، أرمين سركسيان، قد أكد الاثنين الماضي، أن الدعم العسكري والسيبراني الذي تقدمه تركيا لأذربيجان يعيد إلى أذهان الشعب الأرميني «شبح الدولة العثمانية»، مشيرا إلى أن بلاده لن تسمح بتكرار تلك «المجزرة».

وقال سركيسيان في كلمة له أثناء مؤتمر دولي للأمن السيبراني، والذي قام بالشراكة مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إن بلاده تواجه تهديدا سيبرانيا كل يوم من جارتها أذربيجان ومن تركيا.

وتطرق الرئيس الأرميني إلى التصعيد العسكري مع أذربيجان قائلا: “للأسف، علي أن أعلن أن دولة عضوا في الناتو، تركيا، تقدم الدعم الكامل لأذربيجان عبر الطائرات المسيرة الإلكترونية والهجمات السيبرانية”.

وتابع سركسيان “لكن ليس ذلك فقط، تركيا تدعم أذربيجان بالجنود والمستشارين والمرتزقة وبطائراتها الـF-16 كذلك”، على حد قوله.

وأضاف الرئيس الأرميني قائلا: “بالنسبة لكل أرميني يعيش في كل أرجاء العالم، فهذا يعيد الشبح إلى الأذهان، وأقول شبح، لأنه شبح الدولة العثمانية، والتي خططت قبل 105 أعوام للمجزرة الأرمينية، لا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك مجددا”، على حد تعبيره.