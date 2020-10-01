«الصغير»: «الصور» و«باشاغا» سيصفيان حساباتهما مع كل من لا يملك مليشيا لحمايته في طرابلس

شكك حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، في نوايا حملات الاعتقال التي تشنها عناصر مسلحة تابعة لـ”داخلية” فتحي باشاغا، منذ الإثنين الماضي، معتبراً إياها لا تستهدف مكافحة الفساد وضبط متورطين، وفق مزاعم “داخلية الوفاق”.

“الصغير” علق على أنباء إصدار مذكرات اعتقال بحق وزيري المالية والعمل، فرج بومطاري، والمهدي الأمين، بدعاوى فساد، قائلاً على حسابه بـ”فيسبوك”: “كل من ليس لديه ميليشيا تحميه وموجود في طرابلس سيتم استخدامه كمنشف من قبل الصديق الصور ومن خلفه باشاغا تصفية حسابات اولا والظهور بمظهر النزيه ثانياً” وفق قوله.

وقالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، الإثنين الماضي، إن قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في طرابلس أمر بحبس وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق ميلاد الطاهر ووكيل وزارته، على خلفية تهمة نهب مال عام، بذريعة تمويل شركات خدمة عامة في المنطقة الشرقية دون وصولها للجهة المستفيدة تقدر بعشرات الملايين.

كما قرر النائب العام في طرابلس، حبس رئيس المجلس البلدي بني وليد، سالم نوير، على خلفية تصرفه في مبلغ ثلاثة ملايين دينار مخصصة للنازحين بالتواطؤ مع أفراد من أسرته بحسب الاتهام ونقلته وسائل الإعلام.

وأشارت الوسائل الإعلامية ذاتها، إلى أن مكتب النائب العام، قد كلف البحث الجنائي بالتحفظ على مدير مستشفى سبها، لتوقيعه على استلام مواد طبية ومعدات لمنطقته دون وجودها في المواقع المخصصة لها.

وألقت عناصر تابعة لوزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” فتحي باشاغا، صباح الإثنين، على مدير المصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف، بحسب وسائل إعلام مواليه لـ”الوفاق”، قالت إن “القرار من النيابة العامة، نفذته قوة العمليات الخاصة” على حد زعمها.