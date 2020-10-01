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عماري زايد: ما يقوم به معيتيق أمر في غاية الخطورة

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – سياسة

اعتبر عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد، أن ما قام به نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق “أمر في غاية الخطورة وهو خارج الشرعية”، على حد قوله.

وكان معيتيق قد أعلن في 18 سبتمبر الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع القيادة العامة للجيش الليبي حول استئناف إنتاج وتصدير النفط، وتشكيل لجنة فنية للإشراف على توزيع إيرادات النفط.

وقال عماري زايد في مقابلة مع قناة “ليبيا الأحرار” أمس الأربعاء: “إن الإمارات تعرقل استئناف إنتاج النفط وتحاول ابتزاز حكومة الوفاق بتخصيص جزء من عوائد النفط لصالح خليفة حفتر”.

وحول المساعي الدولية والمحلية الأخيرة لعقد جلسات حوار بين الأطراف الليبية لحل الأزمة، أكد عماري أن هناك من يسعى إلى جعل الحوار السياسي هو المسار الوحيد للوصول إلى بناء الدولة ومؤسساتها، وفق قوله.

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  • اول مرة نوافق على كلام انين التعليم عماري زايد – وفي هذه النقطة كلامه صحيح ماءة بالمئة –
    ليش ..؟!!
    لان المدعو معيتيق – يحاول تخصيص القطاعات العامة وعندما شعروا بان هناك محاسبة للإداريين والوزراء والنواب –
    قاموا بمحاولة تغطية السرقات والفساد والاختلاسات والاموال المخصصة لاصلاح القطاع العام الذي يعتبر مفصل رءيسي من مقاصل الدولة –
    ويحاولون طلب المزيد من الأموال –
    حتى الرقابة الاداريةً نفسها بعض الأطراف الذين يعملون فيها متورطين في قضايا رشاوي – ًبغض النظر عن التدخلات الخارجية –
    الان من المنطقي والمفترض ان إيقاف تصدير النفط قرار مناسب –
    لاجل إتمام عملية تنقية الادارات وتسيير العمل بشكل نظيف – وقابل للتطوير – وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رءيسي في الاقتصاد العام للدولة – توجد قطاعات يمكن تسخيرها لرفع الاقتصاد الليبي – القطاع الزراعي القطاع الصناعي – الاعتماد على الانتاج المحلي –
    التوظيف للخريجين الليبيين من قطاع التعليم في الموسساتً العامة مع توفير الضمان –
    كل هذا مهم جدا – الان القوة العاملة الليبية والوظيفية معظمها لم تتحصل على معاشات او ضمانات اجتماعية – ..!!!
    فكر في ابناء الليبيين الذين يتلقون التعليم وبعد التخرج لا يستطيعون إيجاد وظاءف داخل الدولة …!!!
    ما بحصل من معيتيق – هو عبارة عن محاولة تخصيص القطاعات العامة – واحتكارها قبليا وتوريث الادارات لأشخاص – انتهازيين – لا يقدمون حتى معاشات للمنتحين او العاملين بالقطاعات العامة بشكل مقصود – فقط لتخصيص القطاعات العامة التي هي الأساس الذي تقوم عليه القوة الاقتصادية الليبية –
    لو تم التركيز على تنظيف الادارات والتوظيف الصحيح للصالح العام في القطاعات العامة مع وجود مراجعة دقيقة للإنتاج والمخازن – وحصر القطاع الخاص بواسطة رقابة الامن العام .
    ستكون هناك نتاءج في صالح الليبين بشكل عام – على مدى شهور – لكن هولاء
    – ” يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا “

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  • الان يا اخي – شوف الاملاك الخاصة للوزراء والاداريين في الموسسات العامة – ..!!!!
    يعني شيء واضح ان هناك فساد – وان هناك ظلم وإجحاف في حق الموظفين والمنتجين …!!!
    هل تعلم ان من حق المنتج والموظف الرعايا الصحية المجانية له ولأسرته ..!!!
    في حالة إصابته اثناء العمل او مرضه …!!!!
    هل تعلم ان من حق الموظف في تجارة سنوية –
    هل تعلم انهً من حق الموظفين الاجتماع مع الادارة وطرح آراءهم وشكاويهم والعقبات التي تواجههم والأفكار التي تحسن العمل في مجلس الادارة ..!!!
    اين كل هذا –
    الان تصرفات الادارات بشكل عنجهي ومتكبر وعنصري – تقول الموظفين يعملون عبيد تحت الادارة …!!!
    هذا الشيء غير مقبول – ولا يعطي فرصة لتطوير أو تحسين الاعمال الاداريةً داخل القطاعات العامة – ومن حق الادارة اذا رأت اي تقاعس من اي موظف استدعاءه والتنبيه والإنذارات – وايقاف اي عمل غير قانوني – للمصلحة العامة –
    اما الاستخفاف والنظرة المادية المباشرة للوصول للربح – هذا لا يوصل الى عمل بناء ومثمر – ولا يعطي الفرصة للموظف او المنتج ان يقدم جهده باخلاص وأمانة لتنمية العمل وتطويره
    الادارة يجب ان تكون القدوة الحسنة للموظفين والمنتجين – لتقديم احسن ما لديهم وإنجاح العمل بشكل يَصب في مصلحة الجميع داخل الخلية الاداريةً .

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