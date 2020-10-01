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«النعمي»: اكتمال استعدادات الهجوم على «طرابلس» و«مصراتة» قد تكون سبباً في تأجيل مشاورات «المغرب»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عبد الحميد النعمي، وزير الخارجية الأسبق في ما تعرف بـ”حكومة الإنقاذ” إن توقف الحوار الليبي في المغرب بين وفدي “مجلس النواب” و”مجلس الدولة” إلى أجل غير مسمى، إنما يعود لسببين، وفق قوله.

أضاف “النعمي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الخميس، قائلاً: “توقف الحوار في المغرب ربما لسببين… الأول لان بعثة الامم المتحدة لم تعره أي اهتمام وكانت ترى فيه تشويشا على مسار الحوار الذي تقوده في جنيف” وفق قوله.

وتابع وزير الخارجية الأسبق في ما تعرف بـ”حكومة الإنقاذ” قوله: “الثاني لأن الاستعدادات لاستئناف الهجوم على مصراتة وطرابلس ربما تكون قد اكتملت” وفق زعمه.

كان “المشري” قد أعلن يوم أمس تأجيل سفره إلى المغرب، فيما نقلت وكالة الأناضول التركية عن عضو بـ”مجلس الدولة” لم تسمه قوله: “إن المشاورات التي كانت مقررة في المغرب تأجلت إلى أجل غير مسمى”.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • كل هذا تضييع وقت واوهام الاخوان فى خبر كان فملف ليبيا حاليا فى يد مصر هى من حددت الخط الاحمر ممنوع عبوره فى الاتجاهين واذا لم يتم تنفيذ الشروط المصرية حتى الانتخابات الامريكية فان الحل العسكرى سيكون جاهزا بدعم مصرى مع ضعف تركى واضح نتيجة انهيار الليرة والانشغال بمعارك فى اماكن متعددة ستنهك جيش الدعارة التركى ومستحيل عليه مواجهة الجيش المصرى فى ملعبه مما يعنى هلاك الجيش التركى وخسارة فى كل مكان والمتغطى باردوغان عريان فالعبرة بالنهاية دائما

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