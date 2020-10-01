«النعمي»: اكتمال استعدادات الهجوم على «طرابلس» و«مصراتة» قد تكون سبباً في تأجيل مشاورات «المغرب»

قال عبد الحميد النعمي، وزير الخارجية الأسبق في ما تعرف بـ”حكومة الإنقاذ” إن توقف الحوار الليبي في المغرب بين وفدي “مجلس النواب” و”مجلس الدولة” إلى أجل غير مسمى، إنما يعود لسببين، وفق قوله.

أضاف “النعمي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الخميس، قائلاً: “توقف الحوار في المغرب ربما لسببين… الأول لان بعثة الامم المتحدة لم تعره أي اهتمام وكانت ترى فيه تشويشا على مسار الحوار الذي تقوده في جنيف” وفق قوله.

وتابع وزير الخارجية الأسبق في ما تعرف بـ”حكومة الإنقاذ” قوله: “الثاني لأن الاستعدادات لاستئناف الهجوم على مصراتة وطرابلس ربما تكون قد اكتملت” وفق زعمه.

كان “المشري” قد أعلن يوم أمس تأجيل سفره إلى المغرب، فيما نقلت وكالة الأناضول التركية عن عضو بـ”مجلس الدولة” لم تسمه قوله: “إن المشاورات التي كانت مقررة في المغرب تأجلت إلى أجل غير مسمى”.