الدرقاش: سؤال يحيرني.. هل انتهى الدور التركي في ليبيا؟

أبدى مروان الدرقاش، المحلل السياسي من مصراتة، تعجبه من تراجع التصريحات الرسمية التركية حول ليبيا مؤخرا، مشيرا إلى أنه ربما انتهى الدور التركي في البلاد.

وقال الدرقاش، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لماذا تراجعت تصريحات الساسة الأتراك تجاه القضية الليبية في الآونة الأخيرة؟، هل انتهى الدور التركي في ليبيا؟”.

وأضاف “هل انطفأ الضوء الأخضر الممنوح لها من القوى العظمى؟، أم أن العلاقة مع حكومة السراج دخلت مرحلة الفتور والاستياء وربما الخلاف؟”.

وتابع “لماذا انحسر دور السراج لصالح المشري وصوان؟، هل لأن المرحلة مرحلة تنازلات وانبطاح والآخيران أفضل من يجيد ذلك؟، ماذا يريد العالم منا؟ وماذا يخطط لنا؟”.

واستطرد “ماذا نمثل نحن له على صعيد الاقتصاد والجغرافيا والديموغرافيا؟، أسئلة تحيرنا لكن لا مناص لنا من إيجاد إجاباتٍ لها فالإجابات هي ما يحدد مصيرنا”.