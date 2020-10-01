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الدرقاش: سؤال يحيرني.. هل انتهى الدور التركي في ليبيا؟

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أبدى مروان الدرقاش، المحلل السياسي من مصراتة، تعجبه من تراجع التصريحات الرسمية التركية حول ليبيا مؤخرا، مشيرا إلى أنه ربما انتهى الدور التركي في البلاد.

وقال الدرقاش، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لماذا تراجعت تصريحات الساسة الأتراك تجاه القضية الليبية في الآونة الأخيرة؟، هل انتهى الدور التركي في ليبيا؟”.

وأضاف “هل انطفأ الضوء الأخضر الممنوح لها من القوى العظمى؟، أم أن العلاقة مع حكومة السراج دخلت مرحلة الفتور والاستياء وربما الخلاف؟”.

وتابع “لماذا انحسر دور السراج لصالح المشري وصوان؟، هل لأن المرحلة مرحلة تنازلات وانبطاح والآخيران أفضل من يجيد ذلك؟، ماذا يريد العالم منا؟ وماذا يخطط لنا؟”.

واستطرد “ماذا نمثل نحن له على صعيد الاقتصاد والجغرافيا والديموغرافيا؟، أسئلة تحيرنا لكن لا مناص لنا من إيجاد إجاباتٍ لها فالإجابات هي ما يحدد مصيرنا”.

الوسوم

الأزمة الليبية التدخل التركي في ليبيا الغزو التركي مروان الدرقاش

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ياحمار المتغطى باردوغان عريان فهو يعقد صفقات يبيع فيه كل من وثق فيه كما حدث فى حلب وادلب والان بعد ان فشل فى تحقيق هدفه الاساسى فى ليبيا بالسيطرة على النفط بعد ان رسمت مصر خط احمر مستحيل عليه تخطيه وايضا غاز شرق المتوسط بعد الخط الاحمر الفرنسى وبالتالى ليس امامه الا كسب ود اصحاب الخطوط الحمراء فى مصر وفرنسا لان البديل انهيار اقتصاده مع تهاوى الليرة وهو بعد ان نهب اموال المصرف المركزى الليبى يريد الخروج الامن من ليبيا والان مصر هى من تمسك بالملف الليبى ومن راهن على مصر هو الكسبان وهو الجيش الوطنى

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