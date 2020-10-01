البراق تكشف حقيقة هبوط طائرتها في مطار أذربيجان

نفت شركة البراق، ما تداول مما وصفته بـ “شائعات” حول أحد رحلاتها الاعتيادية التي هبطت في مطار العاصمة الأذربيجانية.

وأوضحت الشركة، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رحلتها كانت لنقل المهاجرين غير شرعيين بالتنسيق مع المنظمات الدولية لضمان عودتهم إلى أرض وطنهم.

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وقالت الشركة، إنها سيرت أمس رحلة مباشرة إلى مطار دكا مرورا بمطار اذربيجان للتزود بالوقود، للعودة بالعالقين الذين انقطعت بهم سبل الوصول إلى بلادهم، كما أن الشركة تقوم بالعديد من الرحلات غير المجدولة لدول إفريقية وأسيوية بالتنسيق مع المنظمة الدولية، معربة عن أملها من الجميع تحري الصدق في نقل الاخبار.

الجدير بالذكر أن “موقع فلايت رادار” الإيطالي المتخصص في متابعة حركة الطيران، رصد في وقت سابق هبوط طائرة ركاب مدنية ليبية في مطار العاصمة الأذربيجانية باكو قادمة من ليبيا، في رحلة غير مسبوقة وغير مجدولة، ويتعلق الأمر بطائرة من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة “طيران البراق” الخاصّة، والتي قامت الثلاثاء، برحلة مباشرة من مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، فيما تداولت أنباء أنها نقلت مرتزقة سوريين، من الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا قبل أشهر، للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق.