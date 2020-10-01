السراج وتبون يتّفقان على مساهمة الجزائر في صيانة شبكة الكهرباء الليبية

ليبيا – جرى اتصال هاتفي أمس الأربعاء بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تناول مستجدّات الأوضاع في ليبيا.

الاتصال تطرق -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس- للجهود الدولية لتحقيق السلام في ليبيا، حيث اتفق الجانبان على ضرورة توقّف التدخّلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، وأهمية أن يفضي الحوار بين الليبيين إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

من جهة أخرى بحث الجانبان ملف التعاون المشترك وفي هذا الإطار أبدى الرئيس الجزائري ترحيبه بمساهمة الجزائر في صيانة شبكة الكهرباء وإيفاد فريق جزائري على الفور للقيام بذلك.

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