كان أمام “أعين المخابرات”.. معلومات صادمة عن مُفجّر “مانشستر”

كشفت صحيفة “سكاي نيوز” البريطانية، عن تفاصيل جديد حول الإرهابي، هاشم العبيدي، الضالع في “تفجيرات مانشستر” عام 2017.

وبحسب الصحيفة، أفاد جهاز المخابرات البريطاني بظهور منفذ تفجيرات “أرينا” في مانشستر، سلمان العبيدي، والذي نفذ العملية أكثر من 18 مرة في شبهات مختلفة بما في ذلك محاولات السفر إلى سوريا إضافة إلى سفره المتكرر إلى إسطنبول، والتي وصفتها “سكاي نيوز” البريطاني بـ”البوابة المعروفة للمتطرفين المتجهين إلى سوريا”، وذلك في مايو 2016، أي قبل عام من الهجوم.

وكشفت المخابرات البريطانية عن علمها بنية “العبيدي” السفر إلى سوريا لكن السلطات أهملت المعلومة عندما لم يذهب رغم ورود معلومات إليها بحمله قناعات وآراء موالية لـ”داعش”.

وأقرّ جهاز المخابرات بأن المعلومات قد لفتت انتباههم منتصف عام 2016 ودفعتهم إلى النظر في إعادة فتح القضية؛ لكن لم يكن من المقرر عقد اجتماع للنظر في القيام بذلك حتى الـ31 من مايو 2017 أي بعد مرور تسعة أيام على الهجوم.

يُشار إلى أن السلطات البريطانية كشفت، خلال تفجيرات أرينا التي أودت بحياة 22 شخصاً، عن عجز رجال الإطفاء والدفاع المدني عن احتواء الموقف للتقليل من الأضرار؛ حيث ثبت وصول الفرق إلى الموقع بعد ساعتين من التفجير، بحسب رواية محامي أحد أهالي الضحايا.

وأشار المحامي إلى أن الفرق تدربت على التعامل مع هجمات إرهابية من نوع مغاير؛ مؤكدًا أن لعائلات الضحايا والمصابين كامل الحق في الحصول على إجابات عن أسئلتهم وأنه لن يدخر جهدًا في سبيل الحصول عليها.

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