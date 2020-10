مجلة أمريكية: الاتحاد الأوروبي يعد خطة لوقف إطلاق النار في ليبيا

قالت

مجلة “بوليتيكو” الأمريكية، اليوم الخميس، إنه يجرى الآن العمل

على إعداد خدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، مسودة مكوّنة من 10 صفحات تتضمن

مجموعة من الخيارات لتعزيز وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأوضحت المجلة، أن المسودة تشمل تقديم المشورة ونشر قوات

برية وجوية قد تصل إلى لواءين يتألفان من ما بين 5000 و10000 عنصر، لكن الوثيقة لفتت

إلى أن هذا الخيار مستبعد في هذه المرحلة، مشيرة إلى المخاطر السياسية والمادية لمثل

تلك العملية.

كما نبّهت بنود المسودة إلى أن مستوى التهديد الذي يحيط بالاتحاد

في ليبيا مرتفع للغاية.

