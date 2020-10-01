«تعليم الموقتة» توافق على مشروع التعليم الإلكتروني

أصدر وزير التعليم في الحكومة الموقتة فوزي بومريز قرارا بالموافقة على تأسيس مشروع التعليم الإلكتروني.

وجاء في نص القرار الذي حمل رقم 288 للعام2020، أن يكون للمشروع رؤية في تحقيق الريادة والتميز على المستوى المحلي والإقليمي في تقديم خدمات التعليم الإلكترونية،وتكون رسالته في خلق بيئة تعليمية جذابة وممتعة للطلاب، تتناسب مع مهارات العصر، وبناء منظومة تعليمية إلكتروينة فعالة، عبر استخدام أحدث تقتنيات التعلم عن بعد.

وتقع مسؤولية إدارة المشروع على إدارة تقنية المعلومات والتوثيق، التي ستتولى تطوير برامج التعليم الإلكتروني باستمرار، بترسيخ استخدام التقنيات الحديثة في مجال التعليم بجميع إدارات الوزارة والهيئات التعليمية والمدارس، حسب القرار.

ويهدف المشروع إلى توفير فرص التعلم لمن حرم منها لظروف اجتماعي أو وظيفية أو جغرافية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في التطبيقات المرأية والمسموعة في التعليم، وإنتاج مواد تعليمية ذات مستوى فني عالي، وتقديم برامج تدريبية لأعضاء التدريس والإداريين، وتطبيق معايير الجودة، وإجراء الأبحاث الميدانية لتطوير عملية التعليم عن بعد، والإسهام في تلبية احتياجات المجتمع من المؤهلين لدفع عجلة التنمية والاستفادة في تخطي عائق الزمان والمكان عبر التدريب الإلكتروني.

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