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عقيل: اجتماعات المغرب سخيفة.. وجماعة الإخوان تحاول المراوغة للهروب من قضايا هامة

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – شدّد رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل على وجود رؤية أميركية تسعى واشنطن لتطبيقها في ليبيا عبر اجتماعات بوزنيقة، واصفًا مضمون الاجتماعات التي تجري في المغرب بـ”السخيف”.

عقيل انتقد في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إسناد مهمة اختيار رؤساء المؤسسات السيادية الليبية لنواب ليس لديهم خبرات كافية.

وأشار إلى أنّ الدولة الليبية مستقلّة، وتَعاقَب على تولّي المناصب السيادية عشرات الشخصيات الوطنية. منتقدًا تركيز اجتماعات المغرب باختيار رؤساء المناصب السيادية، مضيفًا: “يمكن الاستعانة بأي دولة جارة مثل مصر أو تونس أو دول الخليج لمعرفة المهارات والإمكانيات التي يجب أن تتوفّر لدى الشخصيات التي ستتولّى مناصب سيادية، كرئيس مؤسسة النفط مثلًا”.

ولفت إلى أنّ المؤسّسات موحّدة في الأصل، وخاصّة المصرف المركزي في طرابلس ومؤسّسة النفط، موضّحًا أنّ المؤسسات في الشرق عمليًا لا تمتلك أيّ قرار.

كما نوّه إلى أنّه بمجرد عودة الاستقرار ستتحول المؤسسات في شرق البلاد لأفرع للمؤسسات السيادية في طرابلس، موضّحًا أنّ رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة لن ينتقلا إلى المغرب إلا بعد التوصّل لاتفاق نهائي بين وفدي المجلس والبرلمان.

وأكّد وجود خلافات ومحاولات للهروب من قضايا هامة للغاية، متهمًا تيار جماعة الإخوان بالمراوغة خلال مشاركتهم في اجتماعات المغرب.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • مباحثات المغرب تضييع وقت ولكشف غباوة الاخوان حتى تنتهى الانتخابات الامريكية اذا لم يتم تنفيذ اعلان القاهرة فالحل سيكون عسكرى والان اردوغان فى أسوأ حالاته ويريد ارضاء اصحاب الخطوط الحمراء مصر وفرنسا وروسيا مصر فى ليبيا وفرنسا فى شرق المتوسط وروسيا فى ادلب وكلها دول ترفض الاخوان ولا استبعد ان يضحى بهم اردوغان لينقذ نفسه من الغرق فصفقة لترسيم الحدود مع مصر والتنسيق الامنى معها افضل له من شوية خرفان اغبياء صرف عليهم مليارات الدولارات من اموال قطرائيل والنتيجة عكسية فالجيش المصرى اصبح الاقوى فى المنطقة والاقتصاد المصرى يزيد قوة بينما يتراجع الاقتصاد والجيش التركى فالاخوان وش فقر والافضل له ان يصادر اموالهم فى تركيا ويعاديهم

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