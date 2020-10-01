الثني يبحث مع الحويج آخر الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر سرت الثاني

أخبار ليبيا 24 – متابعات
بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، أمس الأربعاء، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، آخر الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر سرت الثاني خلال شهر أكتوبر الجاري.
وأكد الحويج خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، أن العمل على قدم وساق لضمان نجاح المؤتمر بالشكل المطلوب كونه حدثاً وطنياً وفي مدينة ليبية ومحاولة جادة لوضع خارطة طريق لحل الأزمة الليبية.
وأحاط الحويج، الثني بنتائج المؤتمر رفيع المستوى حول واقع حقوق الإنسان في ظل النزاعات والحروب “النموذج الليبي”، والدور الذي تقوم به الحكومة الليبية لتعزيز حقوق الانسان في البلاد وتحسين أوضاع المهاجرين وأماكن الإيواء وفق المعايير الدولية، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان وإمكانية إدماجها في المناهج الدراسية.
كما أطلع الثني، على نتائج اجتماع وزير الخارجية مع نائب القنصل الفخري للسويد في بنغازي والذي ناقش معه إمكانية افتتاح مكتب يقدم الخدمات والتأشيرات (شنغن) الأوروبية للمواطنين لتخفيف العبء على المرضى والجرحى والطلاب ورجال الأعمال في مدينة بنغازي.
وأوذكر عبدالهادي الحويج، أنه دعا من خلال السفير الفخري الشركات السويدية للعمل على إعادة إعمار بنغازي وبقية المدن الليبية، مشيرا إلى أنه أكد للسفير أن ليبيا تشهد استقراراً سياسياً وأمنياً وإداريًا في ظل وجود حكومة وجيش قادر على حمايتها، وفق قوله.
أضف تعليقـك