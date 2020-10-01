«طيران البراق»: هبطنا بطائراتنا في «أذربيجان» للتزود بالوقود فقط لا لنقل المرتزقة

قالت شركة طيران البراق، إنها إحدى طائراتها هبطت بمطار أذربيجان يوم أمس للتزود بالوقود، وذلك بعد انتقادات روسية وأرمينية بإرسال تركيا لمرتزقة سوريين وليبيين إلى أذربيجان لقتال قوات الجيش الأرميني في الإقليم المتنازع عليه بين البلدين قره باخ.

قال “الشركة” في بيان، اليوم الخميس، على حسابها بـ”فيسبوك”: “تنفي شركة البراق كل الشائعات بخصوص الرحلة الاعتيادية التي تقوم بها الشركة لنقل المهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع المنظمات الدولية لضمان عودتهم الى أرض وطنهم، حيث سيرت الشركة بالأمس رحلة مباشرة الى مطار دكا مرورا بمطار اذربيجان للتزود بالوقود، للعودة بالعالقين الذين انقطعت بهم سبل الوصول الى بلادهم ، كما ان الشركة تقوم بالعديد من الرحلات غير المجدولة لدول افريقية و اسيوية بالتنسيق مع المنظمة الدولية” وفق قولها.

وأضافت “الشركة” في البيان: “لهذا نتمنى من الجميع تحري الصدق في نقل الاخبار و عدم متابعة الصفحات التي تنشر الاخبار دون مصدر” متجاهلة بذلك اتهامات سفير أرمينيا بموسكو، وكذلك اتهامات الرئيس الأرميني، والمرصد السوري لحقوق الإنسان.