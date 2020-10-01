تسجيل حالتي وفاة بـ«كورونا» في مركزي عزل بمصراتة

شهدت مراكز العزل في بلدية مصراتة تسجيل حالتي وفاة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتوفيت الحالة الأولى في مركز العزل بالمعهد القومي للأورام، والثانية في مركز مصراتة الطبي، حسب إيجاز اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» بمصراتة، المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

في حين استقبل قسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن والأمراض الصدرية مصابا جديدا، ودخل آخر إلى مركز مصراتة الطبي.

وأشار الإيجاز إلى أن إجمالي عدد المصابين بمراكز العزل بلغ 30 حالة، منها 14 حالة تتلقى الرعاية في غرف العناية الفائقة.

واكتُشفت 18 حالة إصابة بالفيروس في مصراتة، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس.

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