قال وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن جلسات الحوار

السياسي الليبي في بوزنيقة ترسخ لمسار ليبي – ليبي، موضحًا أن بلاده لم تقدم أي مقترح

ولا توصية غير تشجيع الأشقاء الليبيين على الالتقاء والتباحث في ما بينهم.

واعتبر بوريطة، أن نتائج الحوار الليبي الذي عقد مؤخرًا في

بوزنيقة بالمغرب، تمثل خطوة مهمة من شأنها أن تحول الجمود الذي دام عدة سنوات إلى زخم

حقيقي، مؤكدًا أن الخطوة الكبيرة إلى الأمام في محادثات بوزنيقة تمثلت في رغبة والتزام

الليبيين بالجلوس معًا ومناقشة سبل الخروج من المأزق السياسي الحالي.

وأكد بوريطة، على أن بلاده ستظل تساند الشعب الليبي لمساعدته

على استعادة استقراره وتقدمه ورفاهيته، مشددًا على أنه يمكن تجاوز

المأزق الحالي إذا توقفت فورًا التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، خاصة ما يتعلق

بتدفقات الأسلحة التي تذكي النزاع، بما يهدد أمن كامل منطقة الساحل والمغرب العربي.

The post بوريطة: محادثات بوزنيقة خطوة مهمة لكسر الجمود الذي دام عدة سنوات فيما يخص الأزمة الليبية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24